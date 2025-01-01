250 BiNDEN FAZLA MUTLU AiLE NEDEN EMİNEVİM? MÜŞTERİLERİMİZDEN

30 YILDA 250 BiN AiLEYE TESLiMAT

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Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu: Eminevim

 

Tasarruf finansman sektörünün lideri Eminevim, faiz ve yüklü taksitler olmadan ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere tam 35 yıldır faizsiz finansman çözümleri sunuyor.

Elbirliği Sistemi ile yüz binlerce kişinin finansman ihtiyacına cevap oluyor, Eminevim ev, araç ve iş yeri hayaline ulaşmayı herkes için kolaylaştırıyor.

 

Aradığınız Finansman Eminevim’de!

 

Ev almanın en kolay yolunu arayan o aileleri hatırladınız mı? Artık herkes hayallerine kavuşmanın en kolay yolunu biliyor. Tasarruf finansman sektörüne 1991’den beri liderlik eden ve 300 binden fazla teslimatla Türkiye’yi hallerine kavuşturan Eminevim, her gelir grubundan insan için ev almayı kolaylaştırıyor.

Siz de aradığınız cevaba ulaşmak için Eminevim’e gelin. 4.500.000 TL tutarındaki eve ayda sadece 15.000 TL taksitle kolayca kavuşun.

 

Ev almanın en kolay yolu olan Eminevim’le kendi evinize sahip olmak için hemen formu doldurun.

 

Hayallerinize Giden Yol Eminevim’den Geçiyor

 

Türkiye araba almanın en kolay yolunu Eminevim’le buldu. 35 yıldır tasarruf finansman sektörünün lideri olan ve teslimat sayısı 300 bini aşan Eminevim, yüz binlerce kişinin daha araba hayallerine kavuşması için çalışıyor. İnternette araba almanın en kolay yolunu arayanlar, yanıtı daima Eminevim’de buluyor. Eğer siz de bu sorunun cevabını arıyorsanız hemen Eminevim’e gelin. 1.000.000 TL tutarındaki araca 5.000 TL taksitle kolayca kavuşun.

 

Araba almanın en kolay yolu olan Eminevim’le kendi arabanıza sahip olmak için hemen formu doldurun.

 

Tasarruf Finansman Sisteminin İşinizi Kolaylaştıran Lideri

 

1991’den beri iş yeri almanın en kolay yolu olan Eminevim, tam zamanında gerçekleştirdiği teslimatlarla fark yaratıyor. Eminevim 300 binden fazla teslimatla, dükkân ve ofis gibi çatılı iş yeri niteliğindeki gayrimenkulleri almayı her gelir grubu için kolaylaştırıyor.

Siz de finansman ihtiyacınız doğrultusunda aradığınız cevaba ulaşmak ve kolayca iş yeri sahibi olmak için hemen Eminevim’e gelin. 3.000.000 TL tutarındaki iş yerine ayda sadece 10.000 TL taksitle kolayca sahip olun.

 

İş yeri almanın en kolay yolu olan Eminevim’le kendi iş yerinize sahip olmak için hemen formu doldurun.

250 BiNDEN FAZLA MUTLU AiLE

MÜŞTERiLERiMiZDEN

Ali Ulvi Özalp
Eskişehir

Eminevim sayesinde artık biz de ev sahibi olduk. Binlerce kez teşekkür etsek azdır. Bizim için hayal olmaktan ibaretti ev almak ancak sizler sayesinde bu hayalimiz gerçek oldu. Bu süreçte hiçbir problem yaşamadık ve söz verilen tarihte evimizi aldık. Bize her konuda destek olan Eskişehir Şube temsilcilerimize ve tüm ekibe çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız Eminevim.

Tülay Şaban
İstanbul

Nasıl mutluyum bilemezsiniz. Sadece bilgi amaçlı gelmiştim ama temsilcimizin samimi yaklaşımı ve güler yüzü bana güven verdi. Sunulan kampanya da bize uygundu. Peşinatı taksit yaptık. 5 ay içerisinde birinci kurada çıkarak ev sahibi olduk. Mutluluğumuzu tarif edemiyorum. Teslimat sürecinde hiçbir aksilik olmadan doğru şekilde yönlendirilerek ev bakmamız sağlandı. Her konuda bize destek olan temsilcilerimize teşekkür ederiz. Bu mutluluğu herkes yaşasın.

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