BiNDEN FAZLA MUTLU AiLE NEDEN EMİNEVİM? MÜŞTERİLERİMİZDEN

30 YILDA 250 BiN AiLEYE TESLiMAT

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Eminevim Yeni Mutluluklara Kapı Açıyor

1991’den beri ev, araba, iş yeri almanın en kolay yolu olan Eminevim ile hayallerine ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu artık tüm Türkiye biliyor. Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim, 35. yılına özel olarak gerçekleştirdiği mega çekiliş kampanyasıyla 12 büyük ödülü sahipleriyle buluşturuyor, yepyeni mutluluklara kapı açıyor.

12 Aileyi Büyük Ödüller Bekliyor

Eminevim şubelerinden içeri girenler sadece faizsiz, peşinatsız gayrimenkul ve araç sahibi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda İstanbul’da 2 adet daire ve 10 adet Togg otomobilden birini kazanma şansı yakalıyor. Üstelik Eminevim, her bütçeye uygun bir çözüm sunmak adına 15 bin TL’den başlayan taksitlerle ev finansmanı ve 7,5 bin TL’den başlayan taksitlere araç finansmanı sağlıyor.

Her Sözleşmeyle Kazanma Şansı Artıyor

Kampanya kapsamında 1,5 milyon TL’lik sözleşme imzalayan müşteriler 1 çekiliş hakkı kazanıyor. 1,5 milyonun katlarındaki sözleşmelerde ise sözleşme tutarına göre çekiliş hakkı veriliyor. Böylelikle kazanma şansınız daha da artıyor.

Örnek: 3 milyon TL’lik sözleşme için 2 çekiliş hakkı

4,5 milyon TL’lik sözleşme için 3 çekiliş hakkı

6 milyon TL’lik sözleşme için 4 çekiliş hakkı

Siz de Eminevim ile hayallerinize kavuşmak için hemen formu doldurun. Kampanya hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

300 BiNDEN FAZLA MUTLU AiLE

MÜŞTERiLERiMiZDEN

Ali Ulvi Özalp
Eskişehir

Eminevim sayesinde artık biz de ev sahibi olduk. Binlerce kez teşekkür etsek azdır. Bizim için hayal olmaktan ibaretti ev almak ancak sizler sayesinde bu hayalimiz gerçek oldu. Bu süreçte hiçbir problem yaşamadık ve söz verilen tarihte evimizi aldık. Bize her konuda destek olan Eskişehir Şube temsilcilerimize ve tüm ekibe çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız Eminevim.

Tülay Şaban
İstanbul

Nasıl mutluyum bilemezsiniz. Sadece bilgi amaçlı gelmiştim ama temsilcimizin samimi yaklaşımı ve güler yüzü bana güven verdi. Sunulan kampanya da bize uygundu. Peşinatı taksit yaptık. 5 ay içerisinde birinci kurada çıkarak ev sahibi olduk. Mutluluğumuzu tarif edemiyorum. Teslimat sürecinde hiçbir aksilik olmadan doğru şekilde yönlendirilerek ev bakmamız sağlandı. Her konuda bize destek olan temsilcilerimize teşekkür ederiz. Bu mutluluğu herkes yaşasın.

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