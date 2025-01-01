Siz de Eminevim ile hayallerinize kavuşmak için hemen formu doldurun. Kampanya hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kampanya kapsamında 1,5 milyon TL’lik sözleşme imzalayan müşteriler 1 çekiliş hakkı kazanıyor. 1,5 milyonun katlarındaki sözleşmelerde ise sözleşme tutarına göre çekiliş hakkı veriliyor. Böylelikle kazanma şansınız daha da artıyor.

Eminevim şubelerinden içeri girenler sadece faizsiz, peşinatsız gayrimenkul ve araç sahibi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda İstanbul’da 2 adet daire ve 10 adet Togg otomobilden birini kazanma şansı yakalıyor. Üstelik Eminevim, her bütçeye uygun bir çözüm sunmak adına 15 bin TL’den başlayan taksitlerle ev finansmanı ve 7,5 bin TL’den başlayan taksitlere araç finansmanı sağlıyor.

1991’den beri ev, araba, iş yeri almanın en kolay yolu olan Eminevim ile hayallerine ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu artık tüm Türkiye biliyor. Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim, 35. yılına özel olarak gerçekleştirdiği mega çekiliş kampanyasıyla 12 büyük ödülü sahipleriyle buluşturuyor, yepyeni mutluluklara kapı açıyor.

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

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İşbu Gizlilik Politikası, https://www.eminevim.com/ sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

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