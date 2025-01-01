1991’den beri ev, araba, iş yeri almanın en kolay yolu olan Eminevim ile hayallerine ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu artık tüm Türkiye biliyor. Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim, 35. yılına özel olarak gerçekleştirdiği mega çekiliş kampanyasıyla 12 büyük ödülü sahipleriyle buluşturuyor, yepyeni mutluluklara kapı açıyor.
12 Aileyi Büyük Ödüller Bekliyor
Eminevim şubelerinden içeri girenler sadece faizsiz, peşinatsız gayrimenkul ve araç sahibi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda İstanbul’da 2 adet daire ve 10 adet Togg otomobilden birini kazanma şansı yakalıyor. Üstelik Eminevim, her bütçeye uygun bir çözüm sunmak adına 15 bin TL’den başlayan taksitlerle ev finansmanı ve 7,5 bin TL’den başlayan taksitlere araç finansmanı sağlıyor.
Her Sözleşmeyle Kazanma Şansı Artıyor
Kampanya kapsamında 1,5 milyon TL’lik sözleşme imzalayan müşteriler 1 çekiliş hakkı kazanıyor. 1,5 milyonun katlarındaki sözleşmelerde ise sözleşme tutarına göre çekiliş hakkı veriliyor. Böylelikle kazanma şansınız daha da artıyor.
Örnek: 3 milyon TL’lik sözleşme için 2 çekiliş hakkı
4,5 milyon TL’lik sözleşme için 3 çekiliş hakkı
6 milyon TL’lik sözleşme için 4 çekiliş hakkı
Siz de Eminevim ile hayallerinize kavuşmak için hemen formu doldurun. Kampanya hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
300 BiNDEN FAZLA MUTLU AiLE
MÜŞTERiLERiMiZDEN
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- Google Analytics
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İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU DOLDURAN KİŞİLER HAKKINDA
Bu internet sitesine giren kişilerwww.eminevim.com/kvkk metnindeki verilere ek olarak formu doldurmak suretiyle kişisel verilerinin ve hassas kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında bilgilendirilmiş ve kabul etmişlerdir.
İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesi: Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.
1. Genel Bilgilendirme Metnindeki Kişisel Veriler
2. Ad
3. Soyad
4. Cep Telefonu Numarası
5. e-posta adresi
Kişisel verileriniz nasıl elde edilip kaydedilmektedir? İnternet sitesi ziyaretçi bilgileriniz; google analytics, sosyal medya, dijital pazarlama kanalları ve benzeri yöntemler ile elde edildikten sonra, tarafınıza yönlendirilen iletişim formuna girdiğiniz kişisel veriler, veri tabanımıza güvenli yöntemler ile aktarılmakta ve kaydedilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
1. Kurum içerisinde olanların can ve mal güvenliğini korumak
2. Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, 5651 Sayılı Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat ihlalleri halinde yasayla yetkilendirilmiş kurumlarla, mahkemelerle ve savcılıklarla delil paylaşmak,
3. Şirket iç politika veya standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi,
4. Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi, verilerin merkezileştirilmesi
5. Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
6. Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi
7. İletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi: Kişisel veri envanterimizde yer alan bu veriler, Şirket Politikalarımızda düzenlendiği şekilde mevzuat ile öngörülen saklama süreleri veya işleme nedeni geçerli olduğu süre boyunca saklanacak ve bu sürenin sona ermesinden sonra silinecektir.
Kişisel verilerinizin aktarılması: Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
1. Şirket Yönetim ve İcra Kurulu
2. Şirket Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümü
3. Şirket Bilgi Teknolojileri Bölümü
4. Şirket Satış Bölümü
5. Şirket İç Denetim Bölümü
6. Şirket İdari İşler Bölümü
7. Şirket bünyesinde çalışan veya sözleşmeli kurum avukatları
8. Kolluk kuvvetleri
9. Mahkemeler
10. Savcılıklar
11. Yasayla yetkilendirilmiş kurumlar
12. Özel bilgi güvenliği şirketi yönetimi
Kişisel Verilerinizin Güvenliği:Bilgi Güvenliği Politikasında belirtildiği Şirket kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik aşağıdaki konulardaki her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek
2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek
3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
Haklarınız: Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıdaki haklara sahipsiniz;
1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme,
8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.
Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi: Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Şirket ve iş ortakları olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü - 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular aşağıdaki şekilde yapılabilir.
1. Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile
2. Noter vasıtasıyla,
3. Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
Web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, Emin Evim’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Emin Evim’in info@eminevim.com.tr adresine iletebilir.
Eminevim sayesinde artık biz de ev sahibi olduk. Binlerce kez teşekkür etsek azdır. Bizim için hayal olmaktan ibaretti ev almak ancak sizler sayesinde bu hayalimiz gerçek oldu. Bu süreçte hiçbir problem yaşamadık ve söz verilen tarihte evimizi aldık. Bize her konuda destek olan Eskişehir Şube temsilcilerimize ve tüm ekibe çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız Eminevim.