Ödeme planı ve detaylı bilgi için biz sizi ücretsiz arayalım.

Ev sahibi olmak isteyen kişi, ne kadarlık bir ev almak istediğine ve kaç ay taksit ödeyeceğine kendi karar verir.

Çerezler ve daha geniş kullanımları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları faydalı bulabilirsiniz:

Bu ayarlar genellikle tarayıcınızın ‘ayarlar’ veya ‘seçenekler’ menüsünde bulunur. Bu ayarları anlamak için aşağıdaki bağlantılar yardımcı olabilir, aksi takdirde tarayıcınızın ‘Yardım’ seçeneğine başvurmanız gereklidir.

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Ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplamak için Google Analytics’i kullanıyoruz. Buradaki amacımız, kullanıcıların ihtiyaçlarını eksiksiz biçimde karşılamak ve işleyişi nasıl daha iyiye taşıyabileceğimizi anlamaktır.

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İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler harfler ve rakamlardan oluşan küçük dosyalardır ve onayladığınız takdirde bilgisayarınıza yüklenir. Bu çerezler, sizi sitemizi ziyaret eden diğer kişilerden ayırmamızda, sitemizde gezinirken mümkün olan en iyi deneyimi sunmamızda ve geliştirmeler yapmamızda yardımcı olur. Çerezler aşağıdaki şekillerde sitemizi deneyimlemenizi geliştirir:

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Gizlilik Politikası

1. Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

2. Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Emin Şirketler Grubu (bundan böyle kısaca “Eminevim” olarak anılacaktır), yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Eminevim’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

3. Eminevim bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

4. Eminevim kullanıcılarının kişisel bilgilerinin gizliliğini korumaya özen gösterir.

İşbu Gizlilik Politikası, https://www.eminevim.com/ sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Bu gizlilik politikası kapsamında kural olarak kullanıcılarımız tarafından sitemize sunulan kişisel veriler (adınız, elektronik posta adresiniz, iş ve özel adresiniz, telefon numaralarınız vs) üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamakta, kiralanmamakta ve başka şekilde kullandırılmamaktadır.

Eminevim söz konusu kişisel verileri sadece; Kullanıcıların açık rızasına istinaden, Kullanıcılara katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketleri ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Tüm korumalara rağmen Eminevim, kişisel bilgilerin sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve ayrıca Eminevim’in sistemlerinde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.

5. Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Eminevim’e ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

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